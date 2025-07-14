Ankara'da bu kez felaketin eşiğinden dönüldü: Elektrik panosu patladı 8 kişi dumandan etkilendi

Yangın sırada evde çocuklarının olduğunu dile getiren bina sakini Bilal Erdemir ise "Yangın çıktığında ben burada değildim ama benim çocuklarım evdeydi. Hemen beni aradılar. Çok telaşlıydılar. 7 yaşında bir çocuğum var. İlk o görmüş. 112'yi aramış. Kurtarmaya çalışmışlar ama dışarıya da çıkamamışlar buradan. Ana giriş buradan olduğu için buradan kimse çıkamamış. Herkes balkona yönelmiş. İtfaiye ve polis ekipleri de balkondan aşağı almış. Çok fazla etkilenme olmadı, dumanı görüp hemen balkona çıkmışlar. Henüz girip eve bakamadım ama büyük ihtimalle sadece burada maddi kayıp var" ifadelerini kullandı.







