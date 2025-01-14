Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da feci kaza: Dört araç birbirine girdi 33 kişi yaralandı

Ankara'da feci kaza: Dört araç birbirine girdi 33 kişi yaralandı

13:1014/01/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasındaki yaralı sayısı 33'e yükseldi. Aralarında minibüs sürücüsü M.A.'nın da bulunduğu toplam 33 yaralı ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çevre hastanelere nakledildi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normal seyrine dönerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, sabah 07.30 sıralarında Çubuk ilçesi Güldarpı mevkisinde meydana geldi.



Alınan bilgilere göre, 06 CHG 76 plakalı Wolkswagen marka aracın sürücüsü M.Y., sağ şeritte yolcu indiren M.A. idaresindeki 06 CDV 19 plakalı Karsan marka minibüsü geçmek için orta şeride doğru manevra yaptı.


O esnada orta şeritte seyreden G.K. kontrolündeki 34 KTP 53 plakalı Man marka servis otobüsü, aniden önüne çıkan 06 CHG 76 plakalı araca arkadan çarptı.



Servis otobüsünün arkasından ilerleyen ve sürücülüğünü H.Y.'nin yaptığı aynı firmaya ait olan 06 DMV 565 aynı model diğer servis otobüsü de duramayarak önündeki otobüse çarptı.



Çarpışmaların etkisiyle savrulan sivil araç ise duraktaki minibüse çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


Aralarında minibüs sürücüsü M.A.'nın da bulunduğu toplam 33 yaralı ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çevre hastanelere nakledildi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normal seyrine dönerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Ankara
#kaza
#yaralı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları başladı mı? MSB kılavuzu yayımladı