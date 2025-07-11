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Apartman bahçesinde oynarken üzerine demir kapı devrilen Muhammed yaralandı

Apartman bahçesinde oynarken üzerine demir kapı devrilen Muhammed yaralandı

22:3611/07/2025, Cuma
DHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın bahçesinde oyun oynadığı sırada devrilen demir sürgülü kapının altında kalan Muhammed Mustafa M. (5) ağır yaralandı.

Olay saat 19.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Gülpınar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bahçesindeki sürgülü demir kapı rayından çıkıp, önünde oyun oynayan Muhammed Mustafa M.'nin üzerine düştü. 

 Demir kapının altında kalan çocuğun ağlama sesi üzerine yanına koşan ailesi ve komşularının yardımıyla çocuk kurtarıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed Mustafa M., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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