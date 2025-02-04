Atama kararları Resmi Gazete'de: MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Memiş atandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile devletin birçok kademesinde atamalar gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne AFAD Başkanı Oktay Memiş; AFAD Başkanlığı'na ise Ali Hamza Pehlivan atandı. Öte yandan Atilla Toros, Mersin Valisi olarak atandı.

1 /7 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, 3 sayılı cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş atandı. Bir diğer karar ile Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'inci maddesi gereğince şu isimler görevlendirildi: Ahmet Arslan, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Evren Başar, Fecir Alptekin, İdris Kardaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmet Karakaş, Özgür Oral, Saadet Oruç, Yücel Bulut, Zakir Avşar.

2 /7 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammed Gülyurt atandı.

3 /7 Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Ali Hamza Pehlivan atandı.

4 /7 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan diğer atama kararları şöyle:

5 /7

6 /7