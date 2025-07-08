Av sezonu öncesi teknelerin bakımı yapılıyor

Uzun yıllardır balıkçılık yaptığını dile getiren Erkan Yılmaz da "Sezonun başlamasına kısa süre kaldı ve çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Limana çıkardığımız teknelerimizin eksiklerini gideriyoruz. Gölümüz sodalı olduğu için teknelerimiz çok çabuk paslanıyor. Biz de bu süreçte pasları temizliyoruz ve boya işlemi yapıyoruz. Bakımlarımızı her sene yapıyoruz. Av yasağının sona ermesiyle tekrar ağlarımızı göle bırakacağız. Bereketli bir yıl geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.