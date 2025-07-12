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Avcılar'da korkutan yangın: Market deposunda çıkan alevler için seferber oldular

Avcılar'da korkutan yangın: Market deposunda çıkan alevler için seferber oldular

17:3612/07/2025, Cumartesi
DHA
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Avcılar'da bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekiplerin duman tahliyesi devam ederken yangının kesin nedeni ve hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Avcılar'da bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki bir zincir marketin depo bölümünde yangın çıktı.


Marketin içi kısa sürede dumanla dolarken, havalandırma penceresinden alevler yükselmeye başladı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Ekiplerin duman tahliyesi devam ederken yangının kesin nedeni ve hasar tespit çalışmalarına başlandı.

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