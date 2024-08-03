Ayasofya'da Büyük Gazze Mitingi: Tekbirler getirildi eller semaya açıldı

Vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları ile Kelime-i Tevhid flaması ve kefiye taşıdı, Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.





Katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil ABD Filistin'den defol", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları ile İsrail'e tepki gösterdi.