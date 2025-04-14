Başakşehir'de korkutan yangın: 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 13.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, işçilerin tamir işlemi yaptığı çatıda izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. Yangını görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.