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Başakşehir'de korkutan yangın: 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de korkutan yangın: 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

16:5014/04/2025, Pazartesi
DHA
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<p>4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü</p>
4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de 4 katlı binanın çatı katındaki izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın söndürüldü. Çalışmayı yapan işçilerden biri hafif yaralandı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi İpekyolu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, işçilerin tamir işlemi yaptığı çatıda izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. Yangını görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyerek çatı katını saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çatıda çalışan işçilerden biri elinden ve yüzünden yaralanırken can kaybı yaşanmadı.



Yaralı işçi olay yerine gelen ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi.

Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışması devam ediyor.

'Acemiye denk geldi'


Mahalle sakini Semih Maral, 'Biz kapıda durduğumuz sırada, çocuklar 'çatıda yangın çıktı dedi' biz de müdahale ettik. Tadilat varmış çatıda herhalde, acemiye denk geldi maalesef çatıyı yaktılar' ifadelerini kullandı.

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