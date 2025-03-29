Bayram arefesinde bir CHP klasiği: Çöp yığınları tüm mahalleyi sardı

İzmir'in Buca ilçesinde, grev nedeniyle toplanmayan ve biriken çöp yığınları ile kötü koku tepkilere neden oluyor.

1 /5 Buca Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş 5 No'lu Şube üyesi bazı işçiler maaş, geriye dönük maaş farkları ve gıda ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle 27 Mart'ta iş bırakma kararı aldı.



2 /5 Grev sonrası çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu.



3 /5 Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı gözlemlendi.



4 /5 Vatandaşlar grev nedeniyle 3 gündür çöplerin biriktiğini belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

