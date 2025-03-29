Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Bayram arefesinde bir CHP klasiği: Çöp yığınları tüm mahalleyi sardı

Bayram arefesinde bir CHP klasiği: Çöp yığınları tüm mahalleyi sardı

13:3629/03/2025, السبت
AA
Sonraki haber
<p> </p>

İzmir'in Buca ilçesinde, grev nedeniyle toplanmayan ve biriken çöp yığınları ile kötü koku tepkilere neden oluyor.

Buca Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş 5 No'lu Şube üyesi bazı işçiler maaş, geriye dönük maaş farkları ve gıda ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle 27 Mart'ta iş bırakma kararı aldı.


Grev sonrası çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu.


Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı gözlemlendi.


Vatandaşlar grev nedeniyle 3 gündür çöplerin biriktiğini belirterek, sorunun çözülmesini istedi.


Öte yandan ana arterlerde ise işçilerin çalıştığı ve çöpleri topladığı görüldü.

#İzmir
#Çöp Dağları
#Buca
#CHP

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konya bayram namazı saati belli oldu! 30 Mart 2025 Ramazan Bayramı namazı saatleri