Bayram arefesinde bir CHP klasiği: Çöp yığınları tüm mahalleyi sardı

İzmir'in Buca ilçesinde, grev nedeniyle toplanmayan ve biriken çöp yığınları ile kötü koku tepkilere neden oluyor.
Buca Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş 5 No'lu Şube üyesi bazı işçiler maaş, geriye dönük maaş farkları ve gıda ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle 27 Mart'ta iş bırakma kararı aldı.
Grev sonrası çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu.
Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı gözlemlendi.
Vatandaşlar grev nedeniyle 3 gündür çöplerin biriktiğini belirterek, sorunun çözülmesini istedi.
Öte yandan ana arterlerde ise işçilerin çalıştığı ve çöpleri topladığı görüldü.