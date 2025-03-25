Bayram trafiği tek merkezden kontrol edilecek: İşte Akıllı Ulaşım Sistemleri

'Yol yapım, bakım ve onarım çalışmasına ara verilecek'

Karayolları Genel Müdürlüğü AUS Merkezinde, her bayram tatilinde olduğu gibi anlık izleme ve takiplerin yapılacağını kaydeden Uraloğlu, "Kara yolu ağının pek çok önemli noktasında bulunan sensör, kamera ve sistemlerden toplanan sinyal ve veriler AUS merkezimiz üzerinden koordine ediliyor" ifadelerini kullandı.

Yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, değişik nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu kesimlerde trafik işaretlemelerinin yapıldığını belirten Uraloğlu, daha önce yapılan işaretlemelerin ise gözden geçirildiğini söyledi. Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara vereceklerinin de altını çizdi.



