Ramazan Bayramı için geri sayım yapılırken herkes 'Bayramda hava nasıl olacak' sorusuna cevap aramaya başladı. 2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erecek. Peki bayramda hava güneşli mi, yağmurlu mu olacak? hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30,31 Mart-1 Nisan hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji tahminlerine göre, bayram süresince Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Peki, bayramda hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

1 /9 Bayramda hava nasıl olacak? Güneşli mi yağmurlu mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verileri paylaştı. MGM tarafından paylaşılan orta-uzun vadeli hava tahmin raporlarına göre, bayramda havanın nasıl olacağı belli oldu. Peki, bayramda hava nasıl olacak? İşte 30,31 Mart-1 Nisan MGM il il hava durumu tahmini.

2 /9 Bayramda hava yağmurlu mu, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uzun vadeli tahminlerine göre, Mart ayının son günlerinde Türkiye genelinde bahar havası hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde yerel yağışlar görülebilir.

3 /9 Bayramda İstanbul'da hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde yer alan, İstanbul, Bursa ve Edirne gibi illerde sıcaklıklar 15-20°C arasında olacak. Hafif rüzgarlar ve parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.﻿

4 /9 Bayramda İzmir'de hava nasıl olacak?

Ege Bölgesi: İzmir, Aydın ve Muğla çevresinde sıcaklık 18-24°C civarında seyredecek. Özellikle kıyı bölgelerinde güneşli bir hava hakim olacak.

5 /9 Akdeniz Bölgesi

Antalya, Mersin ve Adana'da sıcaklık 20-25°C seviyelerine ulaşabilir. Genellikle açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

6 /9 Bayramda Ankara'da hava nasıl olacak?

İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Konya ve Kayseri’de sıcaklık 12-18°C arasında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir.

7 /9 Karadeniz Bölgesi ﻿ Trabzon, Samsun ve Rize gibi illerde parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 10-16°C arasında değişecek.



8 /9 Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum, Van ve Kars çevresinde geceleri soğuk geçebilir. Gün içinde sıcaklık 5-12°C arasında olacak.

