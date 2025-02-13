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Beykoz'da korku dolu anlar: İstinat duvarı çöktü bina boşaltıldı

Beykoz'da korku dolu anlar: İstinat duvarı çöktü bina boşaltıldı

07:2513/02/2025, Perşembe
DHA
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İstanbul Beykoz'da 2 katlı binanın istinat duvarında çökme meydana geldi. Olay sonrası bina tahliye edildi.

Beykoz'daki olay, saat 22.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Battalgazi Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın önündeki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. 

İhbar üzerine olay yerine polis zabıta ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çöken istinat duvarı ve üst tarafında bulunan binada yaptığı incelemeler sonucu, binada yaşayan 7 kişi tahliye edilirken daireler, belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Binada yaşayan vatandaşların yakınlarının evine gittiği öğrenildi.

Polis ve zabıta ekipleri, çökmenin yaşandığı bölgeye demir bariyer çekerek önlem alırken, binalar hakkındaki kesin karar, yapılacak detaylı inceleme ve kontrollerin ardından netlik kazanacak.

#İstanbul
#Beykoz
#Bina

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