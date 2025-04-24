Bu nasıl vicdan? Deprem çantası fiyatlarında büyük artış: Fırsatçılar zam yarışına girdi

İstanbul Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, megakentin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Kentte panik yaratan sarsıntının ardından sokağa çıkan vatandaşlar, geceyi park ve bahçelerde geçirirken olası yeni bir depreme karşı deprem çantası almak istedi ancak fırsatçıların yaptığı fahiş zamlarla karşılaştı.