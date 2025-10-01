Bu plandan barış çıkmaz

Her ilçeye en az 100 sosyal konut

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 81 ilde 500 bin yeni sosyal konut inşasında TOKİ, sayı tespitinde yerleşim yeri büyüklüğünü baz alacak. Nüfusu 10 binden az olan ilçelerde en az 100 konuk yapılacak. Nüfusu 10 binin üzerinde olan ilçelerde ise potansiyeline göre daire sayısı 500'u bulan projeleri geliştirilecek.