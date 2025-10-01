Bu plandan barış çıkmaz

Yeni Şafak Gazetesi'nin 1 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Her ilçeye en az 100 sosyal konut
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 81 ilde 500 bin yeni sosyal konut inşasında TOKİ, sayı tespitinde yerleşim yeri büyüklüğünü baz alacak. Nüfusu 10 binden az olan ilçelerde en az 100 konuk yapılacak. Nüfusu 10 binin üzerinde olan ilçelerde ise potansiyeline göre daire sayısı 500'u bulan projeleri geliştirilecek.
Bu plan barış getirmez
ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı 20 maddelik Gazze'de ateşkes planının önündeki en büyük engel, maddelerdeki muğlaklık ve İsrail'in kirli sicili. Akan kanın durması yanında beklenti soykırımın tekrarlanmasını engelleyecek tedbirlerin de uygulanması. Soykırımcı gücün adalet önünde bu kez hesap vermesi isteniyor.
Aslan'dan tarihi zafer
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında kendi sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool'u mağlup ederek ilk puanlarını aldı. Güçlü rakibi karşısında üstün bir futbol sergileyen ve sahayı dar eden sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü penaltıdan Victor Osimhem attı.