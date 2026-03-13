Yeni Şafak
Burdur’da 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

00:0113/03/2026, Cuma
G: 12/03/2026, Perşembe
IHA
Burdur’da ailesi ile birlikte yaşayan 27 yaşındaki genç, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Dere Mahallesi Çöğür Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile yaşayan Ümit D. (27) evinde yakınları tarafından silahla vurulmuş halde bulundu. 

 İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Haberi alan gencin yakınları büyük üzüntü yaşarken gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekiplerinin değerlendirmesi sonucu Ümit D.’nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

#Burdur
#Genç
#Ölüm
