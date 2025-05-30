Cari açık kapanır her ay bir milyar dolar yatırım yapılır

Aslan veda maçına çıkıyor

Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray, sezonun son haftasında bugün Başakşehir’i ağırlıyor. Kutlamaların bugün de süreceği sarı-kırmızılı takımda ayrılıklar ise gözleri yaşartacak. Muslera ve Mertens’in veda maçı birçok oyuncu için de son buluşma olacak. “Kal” baskısı yapılan Osimhen’le de ayrılık görünüyor.