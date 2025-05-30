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Cari açık kapanır her ay bir milyar dolar yatırım yapılır

Cari açık kapanır her ay bir milyar dolar yatırım yapılır

04:0030/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Mayıs 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İstilanın çaresi gümrük vergisi: Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya ile ticareti dengeleyecek formül

Türkiye'nin Uzak Doğu ülkelerine karşı verdiği dış ticaret açığı yalnızca cari dengeyi bozmakla kalmıyor, yerli üretim altyapısını da tehdit ediyor. Tamamına yakını Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya'dan kaynaklanan ticaret açığını kapatmak için yüzde 30 ek gümrük vergisi uygulanması gerekir.


Aslan veda maçına çıkıyor

Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray, sezonun son haftasında bugün Başakşehir’i ağırlıyor. Kutlamaların bugün de süreceği sarı-kırmızılı takımda ayrılıklar ise gözleri yaşartacak. Muslera ve Mertens’in veda maçı birçok oyuncu için de son buluşma olacak. “Kal” baskısı yapılan Osimhen’le de ayrılık görünüyor.

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