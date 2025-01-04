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CENTCOM hücresi

04:004/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 04 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin

Yeni Şafak Gazetesi'nin 04 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

2024 enflasyonu yüzde 44.38

Enflasyon aralıkta yüzde 1,03 ile son 19 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon, yüzde 64,86 ile başladığı ve mayıs ayında 75,45 ile zirveye çıktığı 2024 yılını yüzde 44,38'le tamamladı.


CENTCOM hücresi

2025'in ilk günündeki New Orleans ve Las Vegas saldırılarıyla 5 Kasım seçimleri öncesinde Trump’a yönelik suikast girişiminin faillerinin yolu ABD ordusunun Fort Bragg Üssü'nden geçmiş. Özel birliklerin bulunduğu Kuzey Carolina’daki Fort Bragg Üssü Suriye ve Irak’ta PKK/YPG’nin hamisi CENTCOM’dan yolu geçen askerlere ev sahipliği yapıyor.


Kartal uçmayı unuttu

Beşiktaş, kötü gidişatı bir türlü durduramıyor. Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan siyahbeyazlılar, kötü performans gösterdiği ve geriye düştüğü maçta 1 puanı zor kurtardı. Kartal, son 9 lig maçından sadece birini kazanarak çok kötü bir istatistiğe imza attı. Ev sahibi ekibin golünü Gedson kendi kalesine atarken, Beşiktaş’ın golü Ernest Muçi’den geldi.

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