CENTCOM hücresi

Kartal uçmayı unuttu

Beşiktaş, kötü gidişatı bir türlü durduramıyor. Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor’a konuk olan siyahbeyazlılar, kötü performans gösterdiği ve geriye düştüğü maçta 1 puanı zor kurtardı. Kartal, son 9 lig maçından sadece birini kazanarak çok kötü bir istatistiğe imza attı. Ev sahibi ekibin golünü Gedson kendi kalesine atarken, Beşiktaş’ın golü Ernest Muçi’den geldi.