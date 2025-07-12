Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a veda: Son yolculuğuna uğurlandı

Bu duygusunu her daim en güzel şekilde hissettiren ve gerçekten ülkemiz için önemli çalışmaları fedakarane bir şekilde yaptığını bizzat bildiğimiz, şahit olduğumuz bir vatan evladıydı. Hepimiz üzgünüz. Genç bir yaşta ve amansız bir hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Rabbim kalan ailesine ve tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha sabırlar ihsan eylesin dileklerimizi iletiyoruz" dedi.