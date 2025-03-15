Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi: Buluşmada ateş başında gitar çalıp şarkı söylediler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda gençlerle bir araya geldi. Ateş başında gençlerle oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet ederek çay içti. Gençler buluşmada gitar ve bağlama çalıp, şarkı söyledi.
Haliç Kongre Merkezi'nde devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına katılan Erdoğan, daha sonra AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti.
Erdoğan burada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın iftar programında bir araya geldiği gençlerle buluştu.
Ateş başında gençlerle oturan Erdoğan, sohbet ederek çay içti.
Gençler buluşmada gitar ve bağlama çalıp, şarkı söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.