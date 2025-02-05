Daimi dostluğun başlangıcı olsun

Üretim için Kahramanmaraş'tan Gaziantep’e 1 yıl işçi taşıdı

Depremlerde fabrikası zarar gören bazı işletmeler geçici süreliğine farklı şehirlere yerleşerek üretimini korumaya çalıştı. Onlardan biri de Kahramanmaraş'ta çelik mutfak ürünleri imal eden Nef Madeni Eşya firmasıydı. Şirket Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e her gün 4 servis işçi götürüp getirdi.



