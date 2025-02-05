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Daimi dostluğun başlangıcı olsun

Daimi dostluğun başlangıcı olsun

04:005/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 05 Şubat 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 05 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Üretim için Kahramanmaraş'tan Gaziantep’e 1 yıl işçi taşıdı

Depremlerde fabrikası zarar gören bazı işletmeler geçici süreliğine farklı şehirlere yerleşerek üretimini korumaya çalıştı. Onlardan biri de Kahramanmaraş'ta çelik mutfak ürünleri imal eden Nef Madeni Eşya firmasıydı. Şirket Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e her gün 4 servis işçi götürüp getirdi.



Tarihi ziyaret: Daimi dostluğun başlangıcı olsun

Suriye’den Türkiye’ye tarihi ziyaret. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. 3,5 saat süren görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen iki liderin samimi görüntüsü dikkat çekti. Erdoğan, "Ziyareti daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum” dedi.



Kartal ikinci yarı açıldı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u ağırlayan Beşiktaş, ikinci yarıda attığı gollerle sonuca gitti ve 2'de 2 yaptı. Siyah-beyazlı takımı galibiyete getiren golleri Muçi ve Joao Mario attı.


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