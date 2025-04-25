Depreme vaaz verirken yakalanan Fatih Camii İmamı konuştu: "Tam bunları anlatırken oldu, tekbire başladık"

Marmara Denizi Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme camide vaaz verdiği sırada yakalanan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi olarak çalıştığını ve yaklaşık 30 yıldır da Fatih Camisi'nde haftada bir çarşamba günleri öğle namazından önce vaaz verdiğini belirtti.





"O SIRADA TEKBİRE BAŞLADIK"





Arslan, "Tam bunları anlatırken Fatih Camisi sallanmaya başladı. Ondan sonra biz de tekbire başladık. Bu tesbihler, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tesbihatında gelmiştir. 'Allah-u Teala her şeyden uludur, sabah akşam O'nu tesbih ederiz, yüceltiriz. Noksan sıfatlardan uzaktır, kemal sıfatlarıyla nitelenmiştir.' manasında dualar okuduk. Bir de bunun devamında istiğfar da ettik. 'Mahlukatının sayısınca Allah-u Teala'nın rızasını sağlayacak, kelimelerinin mürekkeplerini tartacak şekilde ve arşı alanın ağırlığınca Allah-u Teala'yı tesbih ediyoruz, tekbir ediyoruz, temcit ediyoruz, ona saygılarımızı, tanzimlerimizi bildiriyoruz.' diye okuduk. O sırada aklıma o geldi." ifadelerini kullandı.



