Derede buldu hayatı değişti: İnşaat işçiliğini bıraktı, şimdi milyonlar onu izliyor

"Şu anda videolarımın toplam izlenmesi 150 milyona yaklaşmış durumda"





Kendine has tahmin yöntemiyle daha önce Elazığ için yaptığı bir uyarıyı hatırlatan renkli fenomen, "Ben genellikle inşaatlarda çalışıyordum fakat sonra baktım ki ne inşaatın ne de insanların kahrı çekiliyor. Burada böyle güzel bir yerim vardı, ben de kalktım geldim. Ondan sonra davar ve hayvan beslemeye başladım. Bir gün yolda öylece gidiyordum, bir baktım derede bir televizyon var. Sonra ‘Ben bu televizyonu alayım da bir hava durumu sunayım’ dedim. Aldım ve hava durumunu sundum. Bir de ne göreyim, akşamında televizyonlar, benden bahsetmeye başlamış ve ’Hava durumu sunan dayı’ diyorlar. Benim öyle bir keyfim geldi ki. Demek ki çöpten bir şey alırsan da, ne olursa olsun değerli oluyormuş dedim. Ondan sonra millet beni izledi, beni sevdiler. Hepsinden Allah razı olsun, onlara çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda videolarımın toplam izlenmesi 150 milyona yaklaşmış durumda. Ben bir de yalan söylemiyorum arkadaşlar" diye konuştu.