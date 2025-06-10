Dünyada tek 70 ülkeye ihraç ediyor: 10 yıl önce 100 bin TL verdiler yine de satmadı

"Bu iş sanıldığı kadar kolay değil"





Yaptıkları işin birçok kişi tarafından kolay bulunduğunu ama maket yapımının sanıldığı kadar kolay olmadığını sözlerine ekleyen Erzurumluoğlu şunları kaydetti:





"Bu iş kolay değil. Eğer kolay olsaydı çok insan yapardı bunu. Bazı insanlar hevesleniyor, içlerinde marifetli ve becerikli insanlar da var ama onlar da tam verim alamıyorlar. Mesela bir tane emekli arkadaşımız fuardayken yanıma uğradı ve bir maketin fiyatını sordu. Ben 12 bin TL deyince fiyatını çok buldu. Ben de kendisine sorduğu maketin aynını yapıp getirdiğinde kendisinde 20 bin TL'ye alabileceğimi söyledim. Arkadaş evin bir odasını atölyeye çevirmiş ve 8 ay boyunca sanayiye çoğu kez gidip gelmiş parçaları toplamış ve çok basit bir maket yapmış. Eşi, kızı ve damadı ile beni ziyaret ettiler. Kendisi bana inat o maketi yaptığını ama yapıp yapacağına pişman olduğunu söyledi. Sonra kendisine sordum 'sen bunu 50 bin TL'ye verir misin?' dedim. Karısı '100 bin TL verseler gene verdirmem. Bu onun ölürse bana bir hatırası olarak kalacak."