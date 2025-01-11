Dünyanın en tehlikeli uyuşturucusunu üreten şüpheli yakalandı: Evinden çıkanlar hayrete düşürdü: Değeri 110 milyon TL

LSD (Liserjik Asit Dietilamid) üretim laboratuvarı olarak kullanılan evde piyasa değeri 110 milyon TL olan ve Birleşmiş Milletler Psikotrop maddeler sözleşmesine göre dünyanın en tehlikeli uyuşturucu maddelerinden biri olarak kabul edilen halüsinojik, psikedelik ve saykodelik etkilere sahip toplam 22 kilo LSD uyuşturucu madde ele geçirildi.



