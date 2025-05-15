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Ege'nin en sevilen şehirlerinden olan İzmir CHP'li belediyeler yüzünden koskoca bir çöplüğe döndü

Ege'nin en sevilen şehirlerinden olan İzmir CHP'li belediyeler yüzünden koskoca bir çöplüğe döndü

14:5415/05/2025, Perşembe
AA
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, maaşlarını eksik alan belediye işçilerinin iş bırakma eylemi nedeniyle çöp yığınları oluştu.

Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, maaşlarının bir bölümünün ödenmediği gerekçesiyle salı günü iş bırakma eylemi başlattı.



Eylem nedeniyle temizlik hizmetlerinde aksamalar yaşandı, sokaklarda çöp yığınları ve kötü koku oluştu. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı görüldü.



Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki Kooperatif Evleri Pazar Yeri'nde dün kurulan pazarın ardından temizlik yapılmaması nedeniyle de çok miktarda çöp alanda kaldı.



Sendika ile belediyenin bugünkü görüşmelerinde maaşın kalan kısmının yatırılması için anlaşma sağladığı, işçilerin eylemi sonlandıracağı öğrenildi.



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