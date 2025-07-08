Engelli bireyin telefonunu gasp etti: Şikayet edince benzin döküp yaktı

"Bir memur, ‘Ö. bunu yapmaz' dedi"





Telefonunu çalan şüpheli tarafından benzin dökülüp yakılan engelli vatandaşın babası Mehmet Nuri Sanduvaç, "Olay ilk telefonla başladı. Telefon olayı bayram öncesi Haziran'ın 5'inde oldu. Saat 23.30 sıralarında Ö.A. dediğimiz kişi, elinden zorla telefonu alıp götürüyor. Durumdan sonra Ahmet karakola gidiyor. Karakolda da hırsızlığı anlatıyor ve beni aradılar. ‘Bir gelir misiniz' dediler, ben de gittim. Bir memur, ‘Ö. bunu yapmaz' dedi. Çocuğun babası, ben ve Ahmet ile iki memur arkadaşla birlikteydik. Bu beni üzüntüye soktu" ifadelerini kullandı.