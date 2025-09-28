Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Erzurum’da boya fabrikasında yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Erzurum’da boya fabrikasında yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

18:1528/09/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir boya firmasına ait üretim tesislerinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir boya firmasına ait üretim tesislerinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. 

 Alevlere Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. 

 Ekipler, yangının boya üretiminde kullanılan kimyasal ham maddelerin yer aldığı depolara sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

#Erzurum
#Boya
#Fabrika
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi: TCMB faizi ne yapacak indirecek mi, beklenti ne yönde?