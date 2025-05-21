Erzurum'da en az 300 yıllık ceviz ağacı dimdik ayakta

70 yaşındaki mahalle sakini Bahattin Çakır da çocukluğundan beri bu ağacın var olduğunu belirterek, "Benim aklım erdiğinden beri bu ağaç buradaydı. Biz de büyüklerimize sorardık ne zaman dikildi diye, ama kimse fidan zamanını bilmiyordu. Herkes 300 yıllık olduğunu söylerdi" dedi.