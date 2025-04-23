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Esenler'de binanın çatısındaki beton parçalar yola düştü

Esenler'de binanın çatısındaki beton parçalar yola düştü

21:2723/04/2025, Çarşamba
DHA
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Esenler'de 2 katlı binanın çatısında bulunan beton parçalar, depremden 2 saat sonra yola düştü. İhbar üzerine bölgeye binayı incelemek üzere ekipler sevk edildi.

İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 2 saat sonra, Fevzi Çakmak Mahallesi 1140 Sokak'taki 2 katlı bir binanın çatısındaki beton parçalar yola düştü. 

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. 

Binayı incelemek üzere adrese gelen belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. 

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