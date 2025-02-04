Etnik temizlik Batı Şeria'da

Pariteye rağmen ihracatta rekor

Türkiye'nin ihracatı geçen ay yüzde 5,8 artışla 21 milyar 164 milyon dolara yükseldi. Bu rakam tarihin en yüksek ocak ayı ihracatı oldu. 12 aylık ihracat da rekor kırarak 263 milyar dolara çıktı. Ocakta paritenin ihracata negatif etkisi ise 473 milyon dolar tutarında hesaplandı.