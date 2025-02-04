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Etnik temizlik Batı Şeria'da

Etnik temizlik Batı Şeria'da

04:004/02/2025, Tuesday
G: 4/02/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 04 Şubat 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 04 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Pariteye rağmen ihracatta rekor

Türkiye'nin ihracatı geçen ay yüzde 5,8 artışla 21 milyar 164 milyon dolara yükseldi. Bu rakam tarihin en yüksek ocak ayı ihracatı oldu. 12 aylık ihracat da rekor kırarak 263 milyar dolara çıktı. Ocakta paritenin ihracata negatif etkisi ise 473 milyon dolar tutarında hesaplandı.

İsrail mahalle mahalle yok ediyor

İsrail, Batı Şeria'da mahalle mahalle soykırım yapıyor. Bölgede son 23 yılın en yoğun saldırılarını gerçekleştiren terör devleti, binaları havaya uçuruyor, binlerce Filistinliyi sürgün ediyor, abluka uyguluyor, evleri askeri üsse dönüştürüyor.


Aslan üç puanı kaptı

Süper Lig lideri Galatasaray, 22. haftanın kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK'yi 5. dakikada attığı golle mağlup ederek takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 6'ya çıkardı. Sarı-kırmızılı takıma 3 puanı getiren golü Ahmed Kutucu attı.


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