Teminat bedelleri, taşınmazın muhammen değerine göre kademeli olarak belirlenmiş durumda. 3 milyon TL’ye kadar olan mülklerde 300 bin TL, 3-6 milyon TL arasındaki mülklerde 600 bin TL, 6-12 milyon TL arası için 1 milyon 200 bin TL, 12-24 milyon TL arası için 2 milyon 400 bin TL ve 24 milyon TL üzerindeki taşınmazlar için ise 4 milyon 800 bin TL teminat yatırılması gerekiyor.