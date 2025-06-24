TOKİ Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 9 ilde toplam 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. 1-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek açık artırmalar, İstanbul ve Ankara’daki fiziki lokasyonlarda yapılacak ve çevrim içi katılım imkânı da sağlanacak. Alıcılar, yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade seçeneklerinden yararlanabilecek; peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim fırsatı sunulacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), temmuz ayında yapılacak açık artırmalarla 9 şehirdeki yüzlerce konut ve iş yerini satışa çıkarıyor.
Satışlar, yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile yapılacak, peşin ödeme yapanlar içinse yüzde 20 indirim avantajı sunulacak. Açık artırmalar, hem fiziki hem de internet üzerinden canlı katılım ile düzenlenecek. Katılım için belirlenen teminat bedelinin yatırılması gerekiyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 1-2-3 Temmuz tarihlerinde 9 ilde toplam 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma yoluyla satışa sunacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın yürüttüğü süreçte satışlar, hem Ankara Macunköy’deki İlbank Sosyal Tesisleri’nde hem de İstanbul Küçükçekmece’deki TOKİ Hizmet Binası’nda fiziki olarak gerçekleştirilecek.
Katılım sağlamak isteyenler, açık artırmalara internet üzerinden de dahil olabilecek.
TOKİ'nin sunduğu ödeme seçenekleri arasında yüzde 25 peşinatla 60 ay vadeye kadar imkân tanınıyor. Öte yandan, gayrimenkul bedelinin tamamını peşin ödemek isteyenler için yüzde 20 oranında indirim uygulanıyor.
Açık artırmaya girmek isteyenlerin belirlenen katılım teminat bedellerini Halkbank’ın belirtilen IBAN numarasına yatırması gerekiyor.
Teminat bedelleri, taşınmazın muhammen değerine göre kademeli olarak belirlenmiş durumda. 3 milyon TL’ye kadar olan mülklerde 300 bin TL, 3-6 milyon TL arasındaki mülklerde 600 bin TL, 6-12 milyon TL arası için 1 milyon 200 bin TL, 12-24 milyon TL arası için 2 milyon 400 bin TL ve 24 milyon TL üzerindeki taşınmazlar için ise 4 milyon 800 bin TL teminat yatırılması gerekiyor.
Açık artırma takvimi şu şekilde:
1 Temmuz: İstanbul (92 konut, 64 iş yeri), Ankara (36 konut), Giresun (4 konut, 2 iş yeri), Konya (17 konut), Mersin (31 konut), Trabzon (1 konut)
2 Temmuz: Samsun (257 konut, 16 iş yeri)
3 Temmuz: Bingöl (165 konut, 150 iş yeri), Diyarbakır (40 konut)