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Evliya Dağı'nın zirvesindeki türbenin bakımını 11 yıldır gönüllü yapıyor

Evliya Dağı'nın zirvesindeki türbenin bakımını 11 yıldır gönüllü yapıyor

11:485/06/2025, Perşembe
AA
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Kayseri'de gönüllü olarak Şem'une'l-Gazi türbesinin bakım, onarım ve temizlik işlerini üstlenen muhtar, 10 yıldır Evliya Dağı'nın zirvesine ulaşıp türbeyi ziyarete hazır hale getiriyor.

Kayseri'de gönüllü olarak Şem'une'l-Gazi türbesinin bakım, onarım ve temizlik işlerini üstlenen muhtar, 10 yıldır Evliya Dağı'nın zirvesine ulaşıp türbeyi ziyarete hazır hale getiriyor.  

Yüksekliği yaklaşık 2000 metreyi bulan kıvrımlı dağın eteğindeki tozlu yolları traktörüyle aşıp, zirveden düşen kayaları temizleyen 40 yaşındaki Akduran, yaz kış tüm olumsuz hava koşullarına rağmen zorlu zirve yolculuğunun ardından türbenin temizliğini yapıyor.

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