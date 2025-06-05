Evliya Dağı'nın zirvesindeki türbenin bakımını 11 yıldır gönüllü yapıyor

Yüksekliği yaklaşık 2000 metreyi bulan kıvrımlı dağın eteğindeki tozlu yolları traktörüyle aşıp, zirveden düşen kayaları temizleyen 40 yaşındaki Akduran, yaz kış tüm olumsuz hava koşullarına rağmen zorlu zirve yolculuğunun ardından türbenin temizliğini yapıyor.