Fethiye'de kaçak göçmenler İHA ile tespit edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, fiber karinalı lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları belirlenen 20'si çocuk 59 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi, Sahil Güvenlik tarafından insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilip, yakalandı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İHA ile Fethiye açıklarında 20 Ocak günü saat 19.40 sıralarında şüpheli bir lastik bot tespit etti.
Bölgeye 6 sahil güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi yönlendirildi.
Bölgeye intikal eden ekipler tarafından yürütülen operasyonda, Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenen 20'si çocuk, 59 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.