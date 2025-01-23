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Fethiye'de kaçak göçmenler İHA ile tespit edildi

Fethiye'de kaçak göçmenler İHA ile tespit edildi

14:2623/01/2025, Perşembe
DHA
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, fiber karinalı lastik botla Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları belirlenen 20'si çocuk 59 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi, Sahil Güvenlik tarafından insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilip, yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İHA ile Fethiye açıklarında 20 Ocak günü saat 19.40 sıralarında şüpheli bir lastik bot tespit etti.

Bölgeye 6 sahil güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi yönlendirildi.

Bölgeye intikal eden ekipler tarafından yürütülen operasyonda, Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenen 20'si çocuk, 59 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

#Muğla
#Fethiye
#Yunanistan
#İHA

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