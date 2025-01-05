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Firari CHP'li PKK finansörü çıktı

Firari CHP'li PKK finansörü çıktı

04:005/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 05 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 04 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Terör bitecek büyüme artacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'de, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin ortalamanın üzerinde büyüyeceğini kaydetti.


Firari CHP'li PKK finansörü çıktı

Terör örgütü üyeliğinden tutuklu yargılanan CHP’li Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer’in sağ kolu CHP’li meclis üyesi Osman Yalçın’ın, PKK’lılarla arasında milyonlarca liralık para trafiği olduğu ortaya çıktı.



Aslan kaldığı yerden

Namağlup lider Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1’le geçti. Üst üste 4. galibiyetini alan Aslan, puanını 47'ye çıkardı.

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