Fırat Nehri'nde duba restoranın halatı kopunca sürüklendi: Nehir ortasında kalan müşterileri sahil güvenlik kurtardı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da seferber olduğu kurtarma çalışmasında sürüklenen dubaya ulaşan Sahil Güvenlik botundaki güvenlik güçleri, içeride mahsur kalan müşteri ve personeli botla tahliye ederek sahile çıkardı. Can kaybının yaşanmadığı olayda, duba restoran kontrollü şekilde durdurularak güvenli bir alana çekildi.







