Gazze Kasabına yakalama kararı

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Aralıkta 2,5 puanlık indirim nefes aldırır
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'nın aralık ayında 2,5 puanlık faiz indirimini hâlâ masada ve ihtimal dahilinde gördüğünü söyledi. Aran, "Kasım ayı enflasyonu yüzde 2'nin altında gelirse bu, Merkez Bankası'na aralık ayında faiz indirimi yaparak yıla başlama imkanı tanır. Ben ülkemiz ekonomisinin bu kez bu 2,5 puanlık indirime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Aralık ayındaki indirimden kolay vazgeçmemek lazım. Çünkü o indirim bize nefes aldıracak bir indirim" dedi.
Netanyahu'ya yakalama emri
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama emri yayınladı. İkiliyi Gazze'de sivillere yönelik işlenen insanlık suçlarından ve katliamlardan sorumlu tutan mahkemenin kararı uzun süredir bekleniyordu. UCM yetkisini kabul eden 124 ülke kararı uygulamakla yükümlü.
Aslan'a Çinli sponsor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in önerisiyle iki sponsorluk için Çinli firmalarla görüştüklerini açıkladı. Başkan Özbek "Sponsorlukla ilgili Çin’e gitmemiz gündemde. Görüşmeler sürüyor. Kısa süre içinde sonuçlandırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.