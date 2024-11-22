Gazze Kasabına yakalama kararı

Aralıkta 2,5 puanlık indirim nefes aldırır

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'nın aralık ayında 2,5 puanlık faiz indirimini hâlâ masada ve ihtimal dahilinde gördüğünü söyledi. Aran, "Kasım ayı enflasyonu yüzde 2'nin altında gelirse bu, Merkez Bankası'na aralık ayında faiz indirimi yaparak yıla başlama imkanı tanır. Ben ülkemiz ekonomisinin bu kez bu 2,5 puanlık indirime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Aralık ayındaki indirimden kolay vazgeçmemek lazım. Çünkü o indirim bize nefes aldıracak bir indirim" dedi.