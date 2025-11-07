Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Göçerler 3 bin rakımlı yaylalardan kışlaklara dönüyor

Göçerler 3 bin rakımlı yaylalardan kışlaklara dönüyor

12:397/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber

Diyarbakır ve Muş arasındaki serin yaylalarda bahar ve yaz aylarını geçiren göçerlerin havaların soğumaya başlamasıyla memleketlerine dönüş için günler sürecek yolculuğu başladı. Sürüleriyle 10 gündür yolda olan göçerlerin dönüş yolculuğunda Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki "9 viraj" olarak adlandırılan kıvrımlı yoldan ilerleyişi ise güzel görüntü oluşturuyor.

Hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak amacıyla ilkbaharda 3 bin rakımlı yaylalara çıkan göçerler, hava sıcaklığının düşmesiyle kışlaklara dönüş için hazırlıklarını tamamladı.


Yeniden yola koyulan göçerler hayvanları ile belirledikleri güzergahta ilerleyişi sürdürüyor.

Hayvancılığa adadıkları yaşamlarının büyük bölümü yolda geçiren göçerler, yolculukları sırasında bölgenin zorlu coğrafyasında hem kendilerini hem de sürüyü yaban hayvanlarından korumak için mücadele ediyor.


Sürüleriyle 10 gündür yolda olan göçerler kışlaklara ulaşmak için 15 gün daha kilometrelerce yol yürüyecek.

Göçerlerin dönüş yolculuğunda Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki "9 viraj" olarak adlandırılan kıvrımlı yoldan ilerleyişi ise güzel görüntü oluşturuyor.

Virajlarda yokuş aşağı süzülen sürüler, dronla görüntülendi.

"Ekmek mücadelesi"


Göçerlerden Ethem Özcan, Muş'un Şenyayla bölgesinden sürüleriyle Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki kışlaklara ulaşmak için yolculuklarının sürdüğünü belirterek "10 gündür yoldayız. Yapacak bir şey yok, ekmek mücadelesi." dedi.

İsmail Özcan da sürülerini Lice'ye ulaştırmak için yolculuğun sürdüğünü ifade ederek "Gece gündüz, yaz kış demeden yollardayız. Kolay bir meslek değil. 9 virajda gitmek de zor çünkü sürekli araçlara yol vermek zorundayız." diye konuştu.

"15 günlük yolumuz daha var"


Reşat Özdemir ise 10 gündür gece gündüz demeden mola vererek yürüdüklerini, bunun zorlu bir süreç olduğunu ifade etti.


İsmail Can da yolculuğun zor geçtiğini belirterek "Şenyayla'dan yola çıktık, Diyarbakır'a gidiyoruz. 15 günlük yolumuz daha var." ifadelerini kullandı.


#Diyarbakır
#Muş
#Göçerler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 başvuru tarihi belli oldu! LGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?