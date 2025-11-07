Göçerler 3 bin rakımlı yaylalardan kışlaklara dönüyor

Hayvancılığa adadıkları yaşamlarının büyük bölümü yolda geçiren göçerler, yolculukları sırasında bölgenin zorlu coğrafyasında hem kendilerini hem de sürüyü yaban hayvanlarından korumak için mücadele ediyor.





Sürüleriyle 10 gündür yolda olan göçerler kışlaklara ulaşmak için 15 gün daha kilometrelerce yol yürüyecek.