Halk TV'li 4 ismin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Hepsi suçu birbirine atmış

Barış Pehlivan

"Görüşme sırasında yanımda kanal yöneticisi Kürşad Oğuz vardı. Kürşad Bey'in gazetecilik refleksiyle herhangi bir eksiklik olmaması amacıyla görüşmeleri kayıt altına aldığını gördüm. Amacımız, bilirkişi ile yaptığımız görüşmeyi kelimesi kelimesine doğru aktarabilmekti ancak daha sonra bu kaydın Halk TV'de yayınlandığını öğrendim. Benim böyle bir amacım yoktu."