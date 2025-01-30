Halk TV'li 4 ismin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Hepsi suçu birbirine atmış

Bilirkişi soruşturmasından gözaltına alınan Barış Pehlivan, Seda Selek, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş'ın savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Şahısların, kendilerini temize çıkarmaya çalışarak suçu birbirlerine attıkları görüldü.
Barış Pehlivan
"Görüşme sırasında yanımda kanal yöneticisi Kürşad Oğuz vardı. Kürşad Bey'in gazetecilik refleksiyle herhangi bir eksiklik olmaması amacıyla görüşmeleri kayıt altına aldığını gördüm. Amacımız, bilirkişi ile yaptığımız görüşmeyi kelimesi kelimesine doğru aktarabilmekti ancak daha sonra bu kaydın Halk TV'de yayınlandığını öğrendim. Benim böyle bir amacım yoktu."
Sunucu Seda Selek
"Yayın sırasında rejiden kulaklığıma Barış Pehlivan'ın bir ses kaydı paylaştığı ve bunu yayına alacakları söylendi ve yayına verildi. Benim böyle bir kaydın varlığından ya da yayınlanacağından öncesinde haberim yoktu."
Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz
"Ses kaydını Suat Toktaş'a gönderdim ancak suç teşkil ettiğini ve yayınlanmaması gerektiğini söyledim."
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş
"Kaydı bana Kürşad Oğuz gönderdi. Akabinde Barış Pehlivan ile mesajlaştım ve Pehlivan'a kişinin rızasının olup olmadığını, dava açar mı diye sordum. Barış Pehlivan bana 'Abi biz gazeteciyiz' şeklinde cevap verince şahsın izni var algısına kapılarak ses kaydını yayınladım."