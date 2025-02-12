Hatay'da deniz çekildi: 'Daha önce böylesiyle karşılaşmadık'

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde 15 metreyi bulan çekilme meydana geldi.
İskenderun Körfezi'nde denizde yaşanan çekilme dron ile havadan görüntülendi.
Her yıl kış aylarında yaşanan deniz çekilmesine oranla bu yıl denizdeki çekilmenin fazla olduğu gözlemlendi.
Yer yer 15 metreyi bulan deniz çekilmesi vatandaşlarda merak uyandırdı.
Gördüğü manzara karşısında tedirgin olan 65 yaşındaki Bahattin Çelik, "Denizin çekilmesi bizleri çok korkutuyor. İskenderun'da daha önceden böyle deniz çekilmesiyle karşılaşmadık. Denizin metrelerce çekilmesi bizleri tedirgin ediyor." dedi.
Denizde yaşanan çekilme gözle görülebilir büyüklükte.