Hatay'da deniz çekildi: 'Daha önce böylesiyle karşılaşmadık'

Gördüğü manzara karşısında tedirgin olan 65 yaşındaki Bahattin Çelik, "Denizin çekilmesi bizleri çok korkutuyor. İskenderun'da daha önceden böyle deniz çekilmesiyle karşılaşmadık. Denizin metrelerce çekilmesi bizleri tedirgin ediyor." dedi.