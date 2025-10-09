Haydutluk sınırını da aştı

'Borsa altını' gramı solladı

Borsada satılan ve her biri gram altının yüzde birini temsil eden altın sertifikası (ALTIN.S1) fiziki altından yüzde 28 daha değerli hale geldi. Ahlatçı Portföy Genel Müdürü Yücel Tonguç Erbaş, 'borsa altını'nın son bir ayda da yüzde 35’in üzerinde prim yaptığını belirtti.



