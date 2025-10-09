Yeni Şafak Gazetesi'nin 09 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
'Borsa altını' gramı solladı
Borsada satılan ve her biri gram altının yüzde birini temsil eden altın sertifikası (ALTIN.S1) fiziki altından yüzde 28 daha değerli hale geldi. Ahlatçı Portföy Genel Müdürü Yücel Tonguç Erbaş, 'borsa altını'nın son bir ayda da yüzde 35’in üzerinde prim yaptığını belirtti.
Haydutluk sınırını da aştı
İsrail, Sumud’dan sonra Özgürlük Filosu’na da saldırdı. Uluslararası sularda filodaki gemi ve teknelere hava desteği altında silahlı askerlerle baskın yapan terör devleti 21’i Türk, 142 aktivisti kaçırdı. Türkler arasında 3 de milletvekili var.
İstikrar abidesi Stefan Savic
Trabzonspor’da geçen sezon sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 13 maçta görev yapan Stefan Savic, bu sezon geride kalan 8 haftanın tamamında 90 dakika oynadı. Batagov ile iyi bir ikili oluşturan Karadağlı stoperin istikrarlı görüntüsü bordo-mavili takımın itici gücü oldu.