Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Haydutluk sınırını da aştı

Haydutluk sınırını da aştı

04:009/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 09 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 09 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

'Borsa altını' gramı solladı

Borsada satılan ve her biri gram altının yüzde birini temsil eden altın sertifikası (ALTIN.S1) fiziki altından yüzde 28 daha değerli hale geldi. Ahlatçı Portföy Genel Müdürü Yücel Tonguç Erbaş, 'borsa altını'nın son bir ayda da yüzde 35’in üzerinde prim yaptığını belirtti.


Haydutluk sınırını da aştı

İsrail, Sumud’dan sonra Özgürlük Filosu’na da saldırdı. Uluslararası sularda filodaki gemi ve teknelere hava desteği altında silahlı askerlerle baskın yapan terör devleti 21’i Türk, 142 aktivisti kaçırdı. Türkler arasında 3 de milletvekili var.


İstikrar abidesi Stefan Savic

Trabzonspor’da geçen sezon sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 13 maçta görev yapan Stefan Savic, bu sezon geride kalan 8 haftanın tamamında 90 dakika oynadı. Batagov ile iyi bir ikili oluşturan Karadağlı stoperin istikrarlı görüntüsü bordo-mavili takımın itici gücü oldu.


#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut başvurusu 2025: Sosyal konut başvurusu ne zaman? Kimler yararlanabilir, şartlar neler? Tarih ve kontenjanlar belli oluyor