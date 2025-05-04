'Hazır Olun' uyarısı geldi: Takvimleri İşaretleyin... İstanbul’da bu tarihlerde zirve bekleniyor

Türkiye'de hava sıcaklıkları artış göstermeye başladı. Uzmanlar, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında aşırı sıcaklıkların etkili olabileceğini ve yeni rekorların yaşanabileceğini belirtiyor.
2025 yazının, son yılların en sıcak dönemlerinden biri olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji uzmanları, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında aşırı sıcaklara karşı vatandaşları uyardı.
Yapılan son analizlere göre, başta İstanbul olmak üzere pek çok şehirde mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkılması ve yeni sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor.
Rekor sıcaklık beklentisi
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından Temmuz ve Ağustos aylarına ilişkin uyarıda bulundu.
Sıcaklıkların rekor kırabileceğini belirten Hava Forum, paylaşımında "Son verilere göre ülkemizde Temmuz ve Ağustos aylarında rekor sıcaklıklar ölçülebilir.
İstanbul bile 40 dereceyi görebilir. Afrika özel antrenman yapıyor..." ifadelerini kullandı.