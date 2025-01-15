Esed'in devrilmesiyle Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'yi koruyamaz duruma gelen ABD, Türkiye'nin bölgedeki olası operasyonu öncesi kritik bir hamle gerçekleştirdi. Ermenistan ile askeri anlaşma imzalayan Washington yönetimi Erivan'ı DEAŞ'la mücadele adı altında kurulan uluslararası koalisyona dahil etti.
Suriye Milli Güçleri'nin Esed'i devirip Suriye'yi özgünleştirmesiyle terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki varlığının sonuna gelindi.
Terörün hamisi ABD, Türkiye ve Suriye'nin DEAŞ'la mücadele adı altınd fonlanan terörü lağvetme kararlılığı karşısında köşeye sıkıştı.
Bu süreçte Washington yönetiminden ise dikkat çeken bir adım geldi.
ABD ve Ermenistan, güvenlik iş birliğini genişletmek için bir anlaşmaya imza attı.
Anlaşma, Ermenistan’ın askeri kapasitelerinin artırılmasını ve ABD’nin bölgede daha güçlü bir nüfuz elde etmesini hedefliyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ile Ermenistan’ın savunma, ekonomi ve demokrasi gibi farklı alanlarda iş birliğini güçlendirmek için bir stratejik ortaklık komisyonu kurduğunu açıkladı.
Blinken, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, "ABD’nin, Ermenistan’ın güvenlik ve savunma alanında, özellikle de toprakları üzerindeki bağımsızlık ve egemenlik çabalarını desteklemek için çalıştığını" vurguladı.
Blinken, "Giderek daha güçlü ortaklar haline geliyoruz ve bunun her iki ülkenin de yararına olduğu kadar bölgenin ve ötesinin de yararına olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Blinken ABD'nin Ermenistan'a sınır güvenliğinin güçlendirilmesi konusunda uzmanlık sağlamak üzere bir ekip göndereceğini de kaydetti.
Küresel koalisyona dahil olacak
ABD ayrıca Ermenistan ile sivil nükleer iş birliği konusunda müzakerelere başlayacak ve DEAŞ'a karşı küresel koalisyona resmen katılacak.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD’nin çabalarından memnuniyet duyduklarını belirterek, "İstikrarlı ve müreffeh bir Güney Kafkasya’nın tüm bölgesel aktörlerin ve uluslararası toplumun çıkarına olduğuna inanıyoruz" dedi.
Rusya ise bu yakınlaşmaya tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD, Güney Kafkasya’da hiçbir zaman istikrar sağlayıcı bir rol oynamadı" ifadelerini kullandı.
Peskov, Ermenistan’ın ikili ilişkilerini geliştirme hakkına sahip olduğunu vurgularken, Rusya ile ilişkilerin Ermenistan ve halkı için önemli bir kazanım sunduğunu söyleyerek, bu bağları daha da güçlendirme niyetinde olduklarını belirtti.