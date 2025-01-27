Her yıl 1 milyon konut lazım

Her yıl bir milyon konuta ihtiyaç var

Yüksek kiralar, barınma sorunları ve özellikle İstanbul’un deprem gerçeği konut seferberliğinin acil ihtiyaç olduğunu gösteriyor. MÜSİAD’ın birçok sektör temsilcisiyle görüşerek hazırladığı rapora göre, Türkiye’nin yıllık konut ihtiyacı yaklaşık 1 milyon. Ancak son 5 yıldır alınan ruhsat sayısı 400-500 binlere kadar geriledi.



