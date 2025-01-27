Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Her yıl 1 milyon konut lazım

Her yıl 1 milyon konut lazım

04:0027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Her yıl bir milyon konuta ihtiyaç var

Yüksek kiralar, barınma sorunları ve özellikle İstanbul’un deprem gerçeği konut seferberliğinin acil ihtiyaç olduğunu gösteriyor. MÜSİAD’ın birçok sektör temsilcisiyle görüşerek hazırladığı rapora göre, Türkiye’nin yıllık konut ihtiyacı yaklaşık 1 milyon. Ancak son 5 yıldır alınan ruhsat sayısı 400-500 binlere kadar geriledi.


Kartal ligde kayıp

Beşiktaş, 21. haftada Antalyaspor deplasmanından beraberlikle döndü. Maçta Rafa Silva'nın golüne Erdal yanıt verdi. Hafta içinde Avrupa'da Athletic Bilbao'yu farklı yenen siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki etkisiz görüntüsüne devam etti ve puan kaybını sürdürdü.


#Gazete
#Manşet
#Gündem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yatsı namazı ve ezan saati: Diyanet namaz vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da yatsı ezanı kaçta okunuyor?