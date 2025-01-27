Her yıl 1 milyon konut lazım

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Her yıl bir milyon konuta ihtiyaç var
Yüksek kiralar, barınma sorunları ve özellikle İstanbul’un deprem gerçeği konut seferberliğinin acil ihtiyaç olduğunu gösteriyor. MÜSİAD’ın birçok sektör temsilcisiyle görüşerek hazırladığı rapora göre, Türkiye’nin yıllık konut ihtiyacı yaklaşık 1 milyon. Ancak son 5 yıldır alınan ruhsat sayısı 400-500 binlere kadar geriledi.
Kartal ligde kayıp
Beşiktaş, 21. haftada Antalyaspor deplasmanından beraberlikle döndü. Maçta Rafa Silva'nın golüne Erdal yanıt verdi. Hafta içinde Avrupa'da Athletic Bilbao'yu farklı yenen siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki etkisiz görüntüsüne devam etti ve puan kaybını sürdürdü.