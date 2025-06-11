Her yolu deniyorlar: Mide ve bağırsaklarından uyuşturucu çıktı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de jandarma ekiplerini kutlayarak, "Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız, gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara yine fırsat vermedi, vermeyecek. Şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen alçaklar, Başsavcılığımızın koordinesinde jandarmamızın titiz takibiyle ellerindeki uyuşturucu ile kıskıvrak yakalandı. Ellerinde yakalanan uyuşturucuyu midelerinde de getirmeye çalıştılar. Her yolu deniyorlar. Hangi yolu denerseniz deneyin kaçamayacaksınız, başaramayacaksınız. Bu şehirde uyuşturucu satamayacaksınız" dedi.



