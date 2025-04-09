Hırsızlar siteyip soyup soğana çevirdi: İşlerini bitirince bazı evlerde tavla oynamışlar

Polis ekipleri, bölgedeki iş yeri ve otellerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Apartmana giren- çıkan ve çevrede gözetleme yapan şüpheliler, güvenlik kameraları izlenerek tespit edildi. Ayrıca güvenlik kameralarına hırsızların çaldıkları eşyalarla apartmandan ayrılmaları da yansıdı. Eşkalleri ve kimlikleri belirlenen hırsızlık şüphelileri M. Ş., S.K., C.S. ve S. D., Erdemli polisinin eş zamanlı yaptığı baskınlarla yakalandı. Hırsızları sorguya alan polis, çalıntı eşyaların satıldığı yerleri de saptadı. Soruşturma kapsamında hırsızların, taşımada zorlandıkları buzdolaplarının motorlarını söktükleri, bunun dışında evlerdeki mikrodalga fırın, elektrikli su sebilleri, yataklar, klima ve televizyon gibi eşyaları da çaldıkları ortaya çıktı.







