Hürmüz'den başka çıkış yok

Türkiye’de gıda arzı güvende
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel gelişmelere rağmen Türkiye açısından gıda arz güvenliği başta olmak üzere hiçbir problemin bulunmadığını söyledi. Tarım üretiminde kritik girdilerden biri olan gübre konusunda da stokların yeterli olduğunu belirten Yumaklı, "Aldığımız tedbirlerle her türlü senaryoya hazırlıklıyız" dedi.
Hürmüz dışında seçenek yok
ABD-İsrail ittifakının saldırılarına karşı İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması, petrol ve doğalgaz tedarikinde ciddi bir kriz oluştururken ABD yönetimi bu duruma çözüm arıyor. Oluşan krizin ve yükselen petrol fiyatların makul seviyelere indirilmesinin tek yolunun Boğaz’ın açılması olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump da bunu yapmak için gerekirse bölgeyi işgal edebileceği tehdidini savurdu.
Aslan tura göz kırptı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool’u sahasında Lemina ile geçti. Aslan'a, 18 Mart’ta İngiltere'de yapılacak rövanşta çeyrek final için beraberlik de yetecek.