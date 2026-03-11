Hürmüz'den başka çıkış yok

Türkiye’de gıda arzı güvende

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel gelişmelere rağmen Türkiye açısından gıda arz güvenliği başta olmak üzere hiçbir problemin bulunmadığını söyledi. Tarım üretiminde kritik girdilerden biri olan gübre konusunda da stokların yeterli olduğunu belirten Yumaklı, "Aldığımız tedbirlerle her türlü senaryoya hazırlıklıyız" dedi.