İçinde bir gizemi barındırıyor: 53 yıl sonra görüntülendi diğerlerinin yeri bilinmiyor

Coşkun, 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikteki uçak parçalarının aradan 53 yıl geçmesine rağmen korozyondan çok fazla etkilenmediğine dikkati çekerek, derin izler ve acılar bırakan diğer kazaların enkazlarının da Sapanca Gölü'nün sessiz tanıkları olarak keşfedilmeyi beklediğini vurguladı.