İnternet dolandırıcılığı 'pes' dedirtti: Bilgisayar aldı tıraş makinası çıktı

“Satıcı ile hiçbir şekilde iletişim kuramıyorum”

Çocukları için sipariş veren Mehmet Koptagel, “İnternet sitesi üzerinden çocuklarıma karne hediyesi olarak dizüstü bilgisayarı almıştım, gelen ürün ise maalesef tıraş makinası gönderildi. Ben ürünü iade olarak gönderdim, satıcı ürünü iade olarak kabul etmedi, ret etti. Alışveriş sitesiyle görüşüp tekrar ürünü göndereceğimi söyledim ve ürünü tekrar gönderdim. Aynı ürün bana geri gönderildi. Şu anda muamma bir durum var. Bunun çözülmesi noktasında bir çalışma yapılmasını istiyorum. Satıcı ile hiçbir şekilde iletişim kuramıyorum, maillerime cevap vermiyor. Bunun yanında bu satıcının büyük bir firmanın ismini kullanarak bu işi yapması hayal kırıklığına neden oldu. Türkiye genelinde yaygın olan bir firmanın kutusunu, hatta koli bandını bile kullanarak yaptılar. Hakkımızı hukuki yoldan aramaya kadar gideceğiz” dedi.