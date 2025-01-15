Irkçı AfD CHP'yi örnek alıyor

Tıbbi teknolojide yerlileşme hamlesi

Savunma sanayiinde adından söz ettiren ürünlerle dünyada ilgi odağı olan Türkiye, benzer bir hamleye sağlıkta da imza atacak. ‘Fikirden Ürüne Üreten Sağlık Modeli’ ile yerli kalp kapakcıkları, glikoz izleme cihazları üretilecek. Mehmetçik için mobil sahra hastanelerinin milli üretimi yapılacak ve robotik cerrahi sistemleri geliştirilecek.



