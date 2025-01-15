Irkçı AfD CHP'yi örnek alıyor

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Tıbbi teknolojide yerlileşme hamlesi
Savunma sanayiinde adından söz ettiren ürünlerle dünyada ilgi odağı olan Türkiye, benzer bir hamleye sağlıkta da imza atacak. ‘Fikirden Ürüne Üreten Sağlık Modeli’ ile yerli kalp kapakcıkları, glikoz izleme cihazları üretilecek. Mehmetçik için mobil sahra hastanelerinin milli üretimi yapılacak ve robotik cerrahi sistemleri geliştirilecek.
Almanya seçimleri öncesi 'Sürgüm Bileti' kışkırtması
Almanya’da iktidara hazırlanan aşırı sağcı AfD, ülkede bulunan yabancıları özellikle de Müslümanları “sürgün” etme tehdidinde bulundu. 30 bin kadar yabancının posta kutusuna tek yönlü uçak bileti şeklinde kartlar konuldu. Bilet tarihi olarak seçimlerin yapılacağı 23 Şubat yazıldı. CHP’liler de Esed kaçtıktan sonra Suriyelilere “tek yönlü” bilet almayı teklif etmişti.
Tutu an meselesi
Ara transferde önceliği stopere veren Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt’un Brezilyalı savunmacısı Tuta için kulübüyle anlaştı. Oyuncu ve menajeriyle görüşmelerde son noktaya gelindi. Bir stoper daha almak isteyen sarı-lacivertli takımın listesinde Bijol, Hermoso, Gila, Coco, Pavlovic ve Machida da bulunuyor.