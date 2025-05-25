İş dünyasında faiz isyanı

Şura'da faiz isyanı

81 ilden oda ve borsa başkanlarının ekonomi yönetimiyle bir araya geldiği “TOBB Türkiye Ekonomi Şurası” büyük bir faiz tepkisine sahne oldu. Toplantının basına kapalı oturumunda söz alan 75 civarında oda başkanının yarısından fazlası yüksek faiz politikasını eleştirdi. İşletmelerin finansmana erişim zorluklarını dile getiren oda ve borsa başkanları kredi faizlerinin hızlıca düşürülmesini talep etti.