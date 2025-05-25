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İş dünyasında faiz isyanı

İş dünyasında faiz isyanı

04:0025/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Mayıs 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Şura'da faiz isyanı

81 ilden oda ve borsa başkanlarının ekonomi yönetimiyle bir araya geldiği “TOBB Türkiye Ekonomi Şurası” büyük bir faiz tepkisine sahne oldu. Toplantının basına kapalı oturumunda söz alan 75 civarında oda başkanının yarısından fazlası yüksek faiz politikasını eleştirdi. İşletmelerin finansmana erişim zorluklarını dile getiren oda ve borsa başkanları kredi faizlerinin hızlıca düşürülmesini talep etti.

Şampiyon yedeklerle güldü

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray, 37'nci haftada konuk olduğu Göztepe karşısına Sanchez hariç yedek kadroyla çıktı. Kaan Ayhan'ın müthiş frikiği ve Morata'nın golleriyle kazanan Cimbom, zirvede puanını 92'ye çıkardı.

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